Посейте под зиму — и летом получите яркую клумбу без усилий: цветок-сказка

Эшшольция калифорнийская — цветок-сказка для тех, кто хочет яркую клумбу без лишних усилий. Ведь его семена достаточно посеять под зиму, а летом вы получите щедрый ковер из золотистых, оранжевых, розовых или кремовых чашечек.

В октябре-ноябре, когда установится прохладная погода, просто рассыпьте семена по поверхности подготовленной почвы, слегка присыпьте землей (буквально 0,5 см) и уплотните. Зимние морозы стратифицируют семена, и весной они дружно взойдут.

Эшшольция цветет с июня до самых заморозков, не боится засухи, растет на бедных почвах и обильно самосеется. Уход минимален: прореживание всходов весной и удаление увядших цветков для продления цветения. Посейте эшшольцию под зиму — и летом вас будет ждать сюрприз в виде россыпи ярких бутонов, которые год за годом будут возвращаться в ваш сад без вашего участия.

