Посадите эту лиану в мае у забора — через месяц он исчезнет под бутонами: цветет все лето

Ипомея — это идеальный цветок для создания живых изгородей, арок и зеленых беседок. Лиана с длиной побегов до 3–5 метров способна за один сезон полностью оплести забор, стену дома или любую другую вертикальную опору.

Цветение ипомеи — это настоящее волшебство: каждый день с раннего утра на растении распускаются десятки крупных «граммофончиков» диаметром до 10–12 см небесно-голубого, фиолетового, розового или белого цвета. При этом каждый цветок живет всего один день, но на смену ему тут же приходят новые бутоны, обеспечивая непрерывное и обильное цветение с конца июня и до осенних заморозков.

Несмотря на свою экзотическую красоту, ипомея абсолютно неприхотлива: она засухоустойчива, нетребовательна к почвам и не нуждается в частых подкормках.

Посадка ипомеи в мае — простая задача: дождитесь, когда минует угроза заморозков, выберите самое солнечное место (именно на солнце цветение будет наиболее обильным). Семена перед посевом обязательно замочите в теплой воде на сутки для набухания. Затем посейте во влажную, рыхлую почву по 2-3 семечка в лунку на глубину 1-2 см, соблюдая расстояние 20–30 см между растениями.

