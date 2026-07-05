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05 июля 2026 в 17:00

Посадите эту лиану — и сад наполнится ароматом миндаля и меда: на одном побеге более 400 цветков

Фото: D-NEWS.ru
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Клематис жгучий — это лиана, которая способна превратить любую опору в белоснежный ароматный водопад с июля до самых заморозков. С середины лета и до октября ее побеги, достигающие 3–5 метров в длину, покрываются тысячами белых цветков, собранных в рыхлые щитковидные соцветия, которые издают сильный сладкий аромат с нотками меда, жасмина и миндаля.

В разгар цветения на одном растении одновременно распускается до 400–500 бутонов, создавая эффект белоснежной пены, которая струится по опоре и привлекает в сад бабочек и пчел. Цветение настолько обильное, что за цветами почти не видно темно-зеленой листвы, а пушистые серебристые семенные головки, появляющиеся после цветения, сохраняют декоративность до зимы.

Клематис жгучий относится к третьей группе обрезки, цветет на побегах текущего года, поэтому осенью его обрезают почти до основания, оставляя 2–3 пары почек. Это делает его очень удобным для начинающих садоводов: укрывать на зиму не нужно, достаточно лишь окучить корневую шейку землей или торфом.

Ранее был назван кустарник, который живет 50 лет, цветет белыми, розовыми и алыми колокольчиками дважды за сезон.

Проверено редакцией
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