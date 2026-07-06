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06 июля 2026 в 06:00

Посадите эту лиану — и ее цветки будут менять окраску с зеленовато-белой на фиолетовую на глазах

Фото: D-NEWS.ru
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Кобея лазающая, или «мексиканский плющ» — это мощная тропическая лиана, которая за один сезон способна вырасти до 3–6 метров, цепляясь за опору усиками на концах листьев.

Ее крупные колокольчатые цветки достигают 8 см в диаметре и обладают уникальной способностью менять окраску: сначала они зеленоватые, затем становятся кремово-белыми, а позже приобретают насыщенные фиолетовые или сине-фиолетовые тона.

Цветение начинается в июле и продолжается до первых заморозков, а распустившиеся цветы источают приятный медово-цветочный аромат. Кобея свето- и теплолюбива, предпочитает плодородную, рыхлую почву и нуждается в регулярном поливе без застоя воды. В средней полосе России ее выращивают как однолетник через рассаду, высевая семена в феврале — марте. Идеально подходит для вертикального озеленения беседок, арок, заборов и фасадов, создавая плотные зеленые экраны с цветочным каскадом.

Ранее были названы многолетники, которые растут аккуратно на одном месте и не лезут на грядки.

Проверено редакцией
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