Посадите эту лиану — и ее цветки будут менять окраску с зеленовато-белой на фиолетовую на глазах

Посадите эту лиану — и ее цветки будут менять окраску с зеленовато-белой на фиолетовую на глазах

Кобея лазающая, или «мексиканский плющ» — это мощная тропическая лиана, которая за один сезон способна вырасти до 3–6 метров, цепляясь за опору усиками на концах листьев.

Ее крупные колокольчатые цветки достигают 8 см в диаметре и обладают уникальной способностью менять окраску: сначала они зеленоватые, затем становятся кремово-белыми, а позже приобретают насыщенные фиолетовые или сине-фиолетовые тона.

Цветение начинается в июле и продолжается до первых заморозков, а распустившиеся цветы источают приятный медово-цветочный аромат. Кобея свето- и теплолюбива, предпочитает плодородную, рыхлую почву и нуждается в регулярном поливе без застоя воды. В средней полосе России ее выращивают как однолетник через рассаду, высевая семена в феврале — марте. Идеально подходит для вертикального озеленения беседок, арок, заборов и фасадов, создавая плотные зеленые экраны с цветочным каскадом.

Ранее были названы многолетники, которые растут аккуратно на одном месте и не лезут на грядки.