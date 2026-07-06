Посадите эту «леопардовую лилию» в саду — и ее оранжевые цветы будут приковывать взгляды прохожих

Посадите эту «леопардовую лилию» в саду — и ее оранжевые цветы будут приковывать взгляды прохожих

Беламканда китайская, которую в народе называют леопардовой лилией или цветком леопарда, — это редкое корневищное растение, способное стать настоящей изюминкой любого цветника.

Ее изящные мечевидные листья собраны в вееровидные пучки, из которых поднимаются крепкие цветоносы высотой до 60–90 см. С конца июня до сентября на них распускаются крупные, до 5–7 см в диаметре, шестилепестковые цветки яркой желто-оранжевой или красновато-оранжевой окраски с мелкими темно-пурпурными крапинками, напоминающими веснушки. Каждый цветок живет всего один день, но раскрываются они по очереди, обеспечивая непрерывное цветение на протяжении нескольких месяцев.

В средней полосе России беламканду чаще выращивают как однолетник. Она предпочитает солнечные места и легкие, хорошо дренированные почвы, засухоустойчива и совершенно неприхотлива в уходе.

Ранее были названы многолетники, которые растут аккуратно на одном месте и не лезут на грядки.