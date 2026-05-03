Посадите этот куст — и он превратит сад в белоснежную сказку: цветет шарами до 20 см

Калина «Бульдонеж» — это та редкая культура, которая способна расти даже в суровых городских условиях, выдерживая загазованность и не требуя к себе пристального внимания.

Кустарник морозостоек (выдерживает морозы до –45 °C), засухоустойчив и нетребователен к почвам, отлично переносит как солнце, так и полутень. В мае-июне куст покрывается многочисленными крупными белоснежными соцветиями-шарами диаметром до 15–20 см, превращая сад в белоснежную сказку.

В начале цветения шары имеют зеленоватый оттенок, затем становятся ослепительно-белыми, а при отцветании приобретают легкий розоватый тон.

Посадка «Бульдонеж» не представляет сложности: высаживают саженцы весной или осенью на солнечное место с влажной плодородной почвой. Посадочную яму копают размером 50х50 см, на дно укладывают дренаж, добавляют перегной, компост и золу. После посадки саженец обильно поливают и мульчируют приствольный круг. Уход минимален: полив необходим только в сильную засуху, подкормки — раз в год весной.

