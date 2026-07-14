Посадила эти цветы 10 лет назад — и не вспоминаю о клумбе до сих пор: цветут все лето без полива и подкормок

Посадила эти цветы 10 лет назад — и не вспоминаю о клумбе до сих пор: цветут все лето без полива и подкормок

Устали от капризных однолетников, которые каждый год приходится сажать заново, а они все равно вянут от жары? Есть цветы, которые проверены годами и не подводят даже самых занятых дачников.

Лилейник, который садоводы называют «цветком для ленивых», живет на одном месте 10–15 лет без пересадки, не боится засухи и зимует без укрытия даже при -35 °C. Эхинацея пурпурная цветет с середины лета до октября, не требует богатых почв и сохраняет декоративность даже при водном стрессе.

Рудбекия с ее ярко-желтыми «солнышками» распускается в июле и держится до самых заморозков, довольствуясь только дождевой водой. Котовник Фассена создает огромные сизые облака с мая до сентября, а после легкой обрезки в июле дает вторую волну цветения и к тому же отпугивает тлю. Шалфей дубравный «карадонна» — еще один надежный вариант, который цветет все лето без усилий даже на бедных почвах. Тысячелистник не требует подкормок и на слишком богатых почвах даже начинает жировать, наращивая зелень в ущерб цветению.

Ранее был назван удивительный цветок с пушистыми розовыми колосками, похожими на перья фламинго.