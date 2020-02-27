https://static.news.ru/photo/b563d458-5a05-11ea-8243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центризбирком разработал проект документа о порядке проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщила глава избирательной комиссии Элла Памфилова.

По её словам, нормативный акт учитывает мнения и пожелания членов Центризбиркома и региональных комиссий. Он «будет в целом регламентировать процедуру общероссийского голосования». В соответствии с порядком проведения голосования региональные избирательные комиссии будут разрабатывать собственную документацию, уточнила Памфилова.

Она добавила, что при разработке проекта постановления о порядке проведения голосования в Центризбиркоме ориентировались на внесённый в Госдуму законопроект о проведении голосования, который пока не принят.

Таким образом, документ предполагается окончательно утвердить после того, как закон будет подписан президентом.

Мы не должны опаздывать, поэтому мы сейчас и сформировали этот документ, это руководство к действию — то, что нам сейчас поможет вовремя, грамотно и полноценно подготовится к дню голосования, — заявила Памфилова.

Предполагается, что среди прочего гражданам могут разрешить выразить своё мнение в течение трёх дней, если по уважительной причине они не смогут этого сделать 22 апреля.

Ранее, как писал NEWS.ru, Памфилова высказала мнение, что на голосовании по изменениям в Конституцию не требуется применять принцип минимального порога явки. По её словам, «это должно быть свободное волеизъявление».