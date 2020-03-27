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Информационный портал LIFE и проект #Москвастобой, созданный столичным Комитетом по туризму, открыли цикл онлайн-трансляций в прямом эфире. Он предназначен для того, чтобы люди остались дома и соблюдали меры предосторожности, сведя общение в офлайн-режиме к минимуму.

Проект разделили на две части. В первой покажут мастер-классы от шеф-поваров ресторанов мегаполиса во время программы «Есть в России» (идёт на YouTube-канале «LIFE спецпроекты»). Ведущий Марк Подрабинек расскажет, как легко и быстро готовить даже самые сложные блюда, сидя дома, используя обычные продукты из холодильника.

Во втором блоке — театральные постановки, рассказали в пресс-службе LIFE. Первая трансляция начнётся 27 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский сегмент видеохостинга YouTube запустил проект #ДомаВместе для людей, которые находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. В рамках программы пользователям будут доступны познавательные и обучающие ролики. С их помощью можно читать, рисовать, играть, заботиться о себе, смотреть концерты, создавать уют дома.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели. В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.