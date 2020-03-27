https://static.news.ru/photo/1929b7ca-7039-11ea-8693-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Российский сегмент видеохостинга YouTube запустил проект #ДомаВместе для людей, которые находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.

В рамках программы пользователям будут доступны познавательные и обучающие ролики. С их помощью можно читать, рисовать, играть, заботиться о себе, смотреть концерты, создавать уют дома, сообщает «Афиша Daily».

Мы собрали тематические плейлисты, которые помогут не только не заскучать дома, но и научиться чему-то новому, — рассказали представители видеохостинга.

Как писал NEWS.ru, российская социальная сеть «ВКонтакте» проведёт онлайн-трансляцию спектаклей, приуроченную к Международному дню театра, который отмечается 27 марта.