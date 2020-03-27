Российский сегмент видеохостинга YouTube запустил проект #ДомаВместе для людей, которые находятся на карантине из-за пандемии коронавируса.
В рамках программы пользователям будут доступны познавательные и обучающие ролики. С их помощью можно читать, рисовать, играть, заботиться о себе, смотреть концерты, создавать уют дома,
Мы собрали тематические плейлисты, которые помогут не только не заскучать дома, но и научиться чему-то новому, — рассказали представители видеохостинга.
Как писал NEWS.ru, российская социальная сеть «ВКонтакте» проведёт онлайн-трансляцию спектаклей, приуроченную к Международному дню театра, который отмечается 27 марта.
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