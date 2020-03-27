https://static.news.ru/photo/5c5e7db4-702f-11ea-868a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская социальная сеть «ВКонтакте» проведёт онлайн-трансляцию спектаклей, приуроченную к Международному дню театра, который отмечается 27 марта.

Зрители смогут посмотреть как постановки в прямом эфире, так и записи представлений и эксклюзивные материалы о закулисье, сообщает «Афиша Daily».

27 марта отмечают Всемирный день театра. Сегодня массовые мероприятия запрещены, и праздник вынуждены отмечать онлайн. Поэтому театры подготовили онлайн-трансляции спектаклей. Участие в онлайн-праздновании подтвердили 15 театров, — говорится на сайте проекта.

Среди постановок, которые будут показаны во время стрима, — «Шагает солнце по бульварам» и «Загадочное ночное убийство собаки» театра «Современник», «Сны господина де Мольера...» театра «Ленком» и «Москва. Дословно» театра им. Владимира Маяковского.

Как писал NEWS.ru, театральная премия и фестиваль «Золотая маска» покажет спектакли в режиме онлайн. Организаторы решили сменить привычный формат мероприятия из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.