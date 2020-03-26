https://static.news.ru/photo/89cf3686-6f7a-11ea-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Театральная премия и фестиваль «Золотая маска» покажет спектакли в режиме онлайн. Организаторы решили сменить привычный формат мероприятия из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.

Проект, запущенный совместно со стриминговым сервисом Okko и получивший название «Золотая маска онлайн», начал работу 26 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Теперь в разделе «Искусство онлайн» на Okko зрители смогут бесплатно и в любое время получить доступ к постановкам номинантов и лауреатов премии «Золотая маска» прошлых лет, — говорится в сообщении.

Зрители смогут увидеть архивные спектакли Андрея Могучего, Кирилла Серебренникова, Деклана Доннеллана, Дениса Бокурадзе и Йохана Кобборга. Коллекция постановок будет доступна в течение трёх месяцев. Ещё можно посмотреть бесплатно при регистрации на Okko.

Как писал NEWS.ru, церемония вручения театральной премии «Золотая маска» перенесена на неопределённый срок. Решение было принято после введения запрета на проведение массовых мероприятий из-за распространения COVID-19.