Попытка установить вертикаль: съезд адвокатов расколол их сообщество

15 апреля на десятом Всероссийском съезде адвокатов Федеральная палата адвокатов приняла поправки в Кодекс профессиональной этики. О них заговорили ещё в конце 2019 года, после конфликта 32 защитников из разных регионов с Адвокатской палатой Башкирии: тогда юристы пожаловались в СК на то, что помещение для организации арендуется у тёщи главы палаты. В преддверии съезда более 450 адвокатов подписали открытое письмо против принятия поправок, отмечая, что процесс их написания был непрозрачным, а общественного обсуждения почти не было. Что из себя представляют эти поправки и почему сообщество юристов видит в них опасность — в материале NEWS.ru.

Всероссийский съезд адвокатов — регулярное мероприятие, которое созывается раз в два года. На нём принимаются новые нормы и стандарты адвокатской профессии, а также вносятся изменения в Кодекс профессиональной этики. В этом году к съезду было привлечено особо пристальное внимание: часть сообщества подняла тревогу, было даже опубликовано открытое письмо против изменений кодекса этики, которое подписали более 450 работников защиты. Его авторы утверждают, что работа над поправками велась «скоропалительно», «непрозрачно», что изменения будут на руку руководству адвокатских палат, а не институту адвокатуры в целом, и требуют снять их с рассмотрения на съезде.

fparf.ru

Среди новых этических норм наиболее заметными стали запрет адвокатам комментировать уголовные дела, в которых они не участвуют, запрет на порицание ещё не осуждённых граждан — подозреваемых и обвиняемых. Пожалуй, самой резонансной и самой спорной стала поправка о невозможности адвокатам вмешиваться в дела палат, кроме той, в которой они состоят, а также запрет на «призывы к вмешательству органов госвласти».

Голосование на съезде в итоге разделилось на пять частей: четыре поправки, которые вызывали наибольше количество разногласий, вынесли на отдельное голосование, все остальные принимались общим списком.

Попытка установить вертикаль в адвокатуре

Адвокат Калой Ахильгов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что адвокатское сообщество выступило не против всех предложенных поправок, а только тех, с помощью которых пытаются установить вертикаль в профессиональной среде. Полезными и нужными Ахильгов назвал поправки о запрете высказываться в отношении дел коллег, поправки о разрешении адвокатам устанавливать так называемый гонорар успеха — гонорар, размер которого зависит от исхода дела.

Но в то же время есть нить в поправках — попытка установить вертикаль. Как бы то ни было, даже президент адвокатской палаты — первый среди равных, здесь нет вертикали. Многие из этих поправок вызывают вопросы у большинства адвокатского цеха. Например, о том, что адвокат не может вмешиваться в дела палаты, членом которой он не является. Вот здесь понятие вмешательства очень неопределённое и создаёт условия для злоупотребления при применении нормы. Сам факт введения этого запрета представляется как минимум странным. Как можно запретить полномочия, которых нет? Калой Ахильгов адвокат Kaloy.ru адвокат Kaloy.ru

Также адвокат обращает внимание на отсутствие широкого обсуждения поправок в профессиональной среде. По его мнению, любые изменения, особенно такие спорные, должны приниматься после глобальной дискуссии. Ахильгов говорит, что возможность высказаться была на сайте ФПА, однако мало кто из коллег о ней знал. Адвокат утверждает, что сейчас существует достаточное количество технических возможностей для установления контакта с адвокатами и организации некоего голосования. Ахильгов упомянул, что попытки поднять тему поправок в кодекс адвокатской этики были в комнате в Clubhouse, однако и там не у всех была возможность высказаться из-за большого количества участников.

fparf.ru

Адвокатура — место для дискуссий

Адвокат Александр Пиховкин считает , что поправки «носят избыточно репрессивный характер». Он уверен, что установление «военной дисциплины и субординации» невозможно в сообществе свободных адвокатов. Кроме того, эксперт полагает, что принятие изменений усилит централизацию власти в адвокатуре Советом ФПА, который и сейчас не отличается разнообразием представителей и прозрачностью в своей работе.

В комментарии NEWS.ru адвокат, говоря о петиции, пояснил, что открытые обращения, как правило, не рассчитаны на мгновенную реакцию. Их задача — сформулировать проблему и заострить на ней внимание людей во власти. Он также отмечает, что полутысяча подписей тем не менее не смогла изменить исход голосования.

Ни подписи действующих руководителей региональных адвокатских палат, за которыми голоса сотен адвокатов (например, под обращением стоят подписи двух членов Совета АП Москвы, а сам Совет АПМ, — палата, в которой состоит больше десяти тысяч адвокатов, — выступал против значительной части предложенных поправок), ни подписи старейших и наиболее уважаемых представителей современной адвокатуры не остановили и не изменили голосования. Александр Пиховкин адвокат адвокат

Однако, уверен Пиховкин, благодаря этому обращению общественность смогла ознакомиться с аргументами против поправок в Кодекс этики, смогла увидеть, как выглядит механизм принятия важных решений, и оценить, соответствует ли кулуарная подготовка принципам свободной и независимой адвокатуры. Адвокат напоминает известное правило адвокатского сообщества: «Нет первых, только равные». Нынешнее голосование опровергает эту аксиому, резюмирует он.

fparf.ru

Адвокат называет нынешнее руководство адвокатских палат «номенклатурой» и говорит, что их нежелание обсуждать важные вопросы с сообществом предсказуемо и понятно.

Но такое желание не должно становиться правилом жизни адвокатского сообщества. Так или иначе, адвокатура придёт к необходимости и возможности проведения всероссийского адвокатского собрания. Уверен, что на нём найдётся место и руководителям адвокатуры, и их оппонентам и адептам. Адвокатура по определению должна быть местом для дискуссий, — считает он.

«У нас свободная корпорация»

Президент ФПА Юрий Пилипенко в комментарии NEWS.ru заявил, что работа над поправками велась уже продолжительное время — с декабря 2019 года. По его словам, происходило это коллегиально — рабочими группами федеральной и региональных адвокатских палат. Пилипенко отмечает, что лично обсуждал изменения с коллегами из 38 палат. Он называет упрёки со стороны адвокатского сообщества о недостаточности обсуждения инсинуациями и говорит, что они ничем не обоснованы.

Принципиально важно понять, что изменения и дополнения в кодекс принимаю не лично я, а Всероссийский съезд адвокатов, состоящий из делегатов по одному из каждой адвокатской палаты, как велит нам наш закон. Каждый из коллег, приехавший на съезд, обсуждал поправки на местах, а вице-президенты ФПА — с адвокатским активом в вверенных им федеральных округах. Юрий Пилипенко президент Федеральной палаты адвокатов президент Федеральной палаты адвокатов

Пилипенко говорит, что в ФПА знакомы с открытым письмом адвокатов, однако считают его необоснованным и демагогичным. При этом президент федеральной палаты вновь напомнил, что «у нас свободная корпорация», а адвокаты — свободные люди и могут высказывать свою точку зрения, даже ошибочную. Пилипенко при этом благодарен подписантам петиции «за то, что они смогли привлечь внимание общественности к российской адвокатуре, хоть и с негативным прицелом».

fparf.ru

Он утверждает, что голосование по изменению кодекса прошло «очень демократично». По его словам, порядок принятия поправок установлен законом и не предполагает голосования в соцсетях.

Были проведены обсуждения, представители разных точек зрения имели возможность высказаться. Все вопросы были решены голосованием, что очень важно. Подчеркну, что половина вопросов, рассмотренных съездом, была принята не единогласно. Отсутствие единодушия вдохновляет, поскольку разные точки зрения — залог успеха и существования адвокатуры. Один из авторов обращения присутствовал на съезде в качестве делегата, он имел возможность озвучить все свои позиции, — рассказал Пилипенко.

Что касается представителей СМИ, которые не смогли очно присутствовать на съезде, то всё дело в коронавирусных ограничениях — в зале одновременно могли присутствовать не более 100 человек, заявил он. Президент Федеральной палаты адвокатов в комментарии NEWS.ru заверил, что «речи о закрытости мероприятия идти не может» — ведь для всех желающих велась онлайн-трансляция.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.