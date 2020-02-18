https://static.news.ru/photo/b00b5486-5258-11ea-aadf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение января 2020 года жители России 5,6 млн декалитров водки и 889,4 декалитра коньяка. Данные показатели на 1,9% и на 2,4% соответственно отстают от прошлогодних результатов в тот же самый месяц.

Об этом во вторник, 18 февраля, сообщили представители Национального союза защиты прав потребителей.

Специалисты отмечают: в общей сложности в январе россияне приобрели 16,7 млн декалитров алкогольной продукции (на 0,1% больше, чем в прошлом году). Популярность водки и коньяка снизилась, а вот с вином обратная ситуация. Продажи шампанских и игристых выросли на 2%. А спрос на тихие вина возрос на 3%.

Более всего в январе выросли показатели продаж слабоалкогольных продуктов — на 8,3%, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты провели анализ розничных цен российского шампанского по регионам за годовой период и выяснили, что самое дорогое шампанское продаётся в Москве, Приморье, Красноярском крае, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.