Представители просемейных и патриотических общественных объединений России подготовили обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить включение в Конституцию положения о том, что дети являются достоянием государства. Соответствующее письмо (есть в распоряжении NEWS.ru) подготовила член комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Элина Жгутова. Общественники считают, что включение положения может усугубить ситуацию с демографией и предлагают российскому лидеру альтернативную формулировку.

Внесение поправки в современных реалиях создаёт серьезную угрозу нарушения прав родителей и детей. Понятие «достояние» в русском языке имеет значение «имущество», «собственность», «то, что безраздельно принадлежит кому-либо», отмечается в письме. Соответственно, в Конституцию предлагается включить положение, смысл которого заключается в том, что «дети — имущество государства», считает Жгутова. В такой парадигме, по её мнению, родители лишь оказывают услуги государству по воспитанию детей. Указанная поправка представляет собой базу для развития в России антисемейных технологий, полагают общественники.

Предложенные формулировки в современных условиях неизбежно будут пониматься как провозглашение особых прав государства на детей в ущерб правам их родителей и будут использоваться как оправдание дальнейшего расширения стороннего вмешательства в семейную жизнь. Между тем, оно и без того принимает серьёзные масштабы и даже порой используется чиновниками как инструмент подавления несогласных с ними граждан, — говорится в обращении.

Отмечается, что абсолютную неприемлемость распространения на детей понятия «достояние государства» говорит уже существующий законодательный контекст. К примеру, согласно Гражданскому кодексу, после прекращения действия авторского права на произведение литературы или искусства оно переходит в «общественное достояние» и «может свободно использоваться любым лицом». Аналогия между доступными общему пользованию объектами интеллектуальной собственности и детьми является абсолютно неуместной и свидетельствует не о бережном отношении к детям, а о его отсутствии, говорится в письме.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправка о детях как об общественном достоянии может усугубить ситуацию с демографией в стране и способствовать дальнейшему развитию ювенальной юстиции, считает Жгутова.

Россияне будут понимать, что за подзатыльник ребёнка могут изъять из семьи, а их обвинить по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Она подразумевает лишение свободы на срок до трёх лет. В таком случае взрослые становятся заложником ребёнка, который диктует, как жить. Многие задумаются, нужно ли им в таких условиях заводить детей Элина Жгутова член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ

Общественники, кроме того, отмечают необходимость включения в норму проекта приоритета «кровной» или «родной» семьи. Институт платных приёмных семей, по их мнению, — одна из серьёзных составляющих для развития антисемейных технологий на Западе, так как в его основе лежит договор об оказании услуг, который делает из ребенка приносящий прибыль объект. При этом общественники не выступают против безвозмездных форм устройства детей, которые остались без попечения.

Президента просят рассмотреть в качестве альтернативы положению следующую формулировку: «Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство обеспечивает приоритет воспитания детей в родной семье и устройство детей, оставшихся без попечения родителей».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, в свою очередь, считает, что поправка о детях не несёт в себе подтекста, отмеченного общественниками. Об этом он заявил в в разговоре с NEWS.ru. Включение в Конституцию поправки не будет способствовать расширению ювенальных технологий, считает депутат.

Я не вижу прямой связи и между ювенальной юстицией, и признанием детей достоянием государства. Поправка, скорее всего, будет направлена на расширение юридических оснований для осуществления властями дополнительных мер по заботе о семьях и, в частности, о детях. Михаил Емельянов первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству

Владимир Путин встретится с лидерами думских фракций для обсуждения поправок к Конституции пятого марта. Утвердить их планируется 12 марта, на внеплановых заседаниях заксобраний регионов России. Среди поправок президента есть предложения закрепить в Конституции брак как союз мужчины и женщины, добавить в текст Основного закона упоминание Бога и закрепить, что русский народ является государствообразующим.