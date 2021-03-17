Попова заявила о возможных ослаблениях ограничений из-за пандемии к лету

https://static.news.ru/photo/4bf12952-87c8-11eb-a445-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К лету текущего года в России возможно ослабление ограничений, введённых на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Для этого необходимо, чтобы граждане продолжали соблюдать необходимые противоэпидемические меры. Такое заявление 18 марта сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что отмена определённых ограничений идёт постоянно. В России больше работают рестораны, в стране начали организовывать мероприятия на открытом воздухе. И дальнейшие ослабления планируются с условием, что все будут соблюдать предписанные меры.

Однако в настоящее время ещё рано говорить о тех или иных серьёзных изменениях или отмене масочного режима.

Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это всё пока остаётся, — сказала глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее стало известно, что в течение прошедших суток на территории России медики выявили 9803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Отмечается, что с начала пандемии в стране инфекцией заразились 4 428 239 человек.

Как передавал NEWS.ru, переболевший коронавирусом человек может быть носителем инфекции, поэтому он должен продолжать носить маску и соблюдать эпидемиологические ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее она посоветовала россиянам провести майские праздники в России и не выезжать за рубеж.