Попова высказалась о повторной вакцинации «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/8e418ee2-8bc8-11eb-b865-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала информацию о том, что российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», вероятнее всего, нельзя будет привиться повторно. Она подчеркнула, что все решения по ревакцинации пациентов будут приниматься врачом.

Вопросы ревакцинации пациентов, в том числе от коронавируса, находятся в компетенции лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально. К этому относится и выбор препаратов, — сказала Попова журналистам.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила мнение, что «Спутником V» нельзя будет привиться повторно. По её словам, одновременно с препаратом вводятся аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. И существует вероятность, что при повторной вакцинации, даже через продолжительное время, компоненты вакцины будут разрушаться антителами, которые могут сохраниться в организме.

Как писал NEWS.ru, Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА), являющееся регулятором Евросоюза, проводит постепенную оценку российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Как пояснила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина, этот процесс ничем не будет отличаться от подхода к вакцинам других производителей.