Попова: в России обнаружено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса

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Роспотребнадзор обнаружил на территории России почти 1,5 тысячи мутаций COVID-19, сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, центр «Вектор» включили в базу ВОЗ по диагностике коронавируса как референс-центр. Более пяти тысяч биологических образцов из всех регионов страны уже получены центром, проведены полные исследования.

И на сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, — заявила она на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с пандемией.

При этом Попова отметила, что ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе возможности передачи от человека к человеку и патогенности. Кроме того, в РФ не нашли тех мутаций COVID-19, о которых сообщали в Великобритании.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что мутация коронавируса в этой стране связана со спайковым белком — белком шипов вируса, отвечающим за его присоединение к клеткам восприимчивого организма.

Как писал NEWS.ru, ранее Попова рассказала, что риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом в первые 10 дней 2021 года сократилось на 16%.