Попова: учёные не фиксируют мутаций коронавируса, делающих его опаснее

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что профильные специалисты до сих пор не отмечали мутаций коронавируса, которые могли бы сделать его опаснее для людей, и не прогнозируют таких изменений.

В интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» главный санитарный врач РФ рассказала , что мутации SARS CoV-2, которые уже зафиксированы учёными, никак не повлияли на эпидемиологический потенциал коронавируса.

Он не становится более патогенным или вирулентным, не становится более «злым» или более заразным, — заверила Попова.

Глава Роспотребнадзора признала, что ситуация с коронавирусом в РФ напряжённая, но при этом оговорилась, что ни в одном регионе нет взрывного роста заболеваемости. Попова отметила, что введения строгих карантинных мер можно избежать, если граждане будут соблюдать все необходимые меры профилактики. Также она призвала россиян не посещать без особой необходимости общественные места, передавал NEWS.ru.

Согласно последним данным, общее количество заболевших в России превысило два миллиона. За последние сутки зафиксировано 23,6 тысячи случаев заражения. Кроме того, обновлён антирекорд по количеству суточных летальных исходов — 463. Всего жертвами инфекции стали 34,8 тысячи россиян.