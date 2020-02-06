https://static.news.ru/photo/eb2ecf08-4c12-11ea-8973-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за коронавируса в России. Как заявила глава ведомства Анна Попова, таких в стране около 20 тысяч. Из них 4 тысячи — граждане Китая.

На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тысяч человек, — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что с конца декабря российскими медиками с подозрением на вирус были госпитализированы в общей сложности 769 человек. У большинства выявили грипп и респираторные заболевания неясной этиологии.

К 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство РФ распорядилось создать в стране запас индивидуальных средств защиты на случай распространения коронавируса нового типа по российской территории. Роспотребнадзору поручили рассчитать количество масок, Росрезерву, Минпромторгу и Минфину — предоставить совместное предложение по их количеству и назвать необходимую для их закупки сумму.