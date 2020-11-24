Попова рассказала, что в России циркулирует европейский коронавирус

https://static.news.ru/photo/73828698-2e34-11eb-8093-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gengchen Zhou/Utuku/Global Look Press

На территории России циркулирует не коронавирусная инфекция нового типа прямиком из Китая. В стране распространён европейский вариант COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете уполномоченных по правам человека.

По последней информации от оперштаба, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 2 138 828 человек, 1 634 671 пациент выздоровел, 37 031 гражданин с COVID-19 скончался.

По словам главы Роспортребнадзора, страна успешно преодолела период первой волны коронавирусной пандемии. Попова подчеркнула, что российские специалисты не только в кратчайший срок разработали тест-системы, но и не допустили на территорию РФ возбудителя из Китая. Этого удалось добиться благодаря оперативно принятым мерам реагирования.

И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезённый вирус нового коронавируса, — цитирует РИА Новости главу Роспотребнадзора.

Как ранее передавал NEWS.ru, Анна Попова заявила, что коронавирусная инфекция демонстрирует всё больше признаков сезонного заболевания, а значит, стоит ожидать её возвращения каждый год.

Она отметила, что на сегодняшний день есть признаки стабилизации ситуации с коронавирусом, однако необходимо продолжать работу, чтобы добиться серьёзных улучшений.