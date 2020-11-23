Попова призвала усилить контроль за ограничениями на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/c58ba148-2d96-11eb-a81f-fa163e074e61_660.jpg Анна Попова Фото: gov/vk.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуации с пандемией коронавируса в России. Она отметила, что положение остаётся напряжённым и призвала усилить контроль за введёнными в связи с распространением COVID-19 ограничениями.

По данным на 23 ноября, за сутки в России выявили 25 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из больницы были выписаны 16 002 человека. Скончался 361. Общее число заразившихся в России составило 2 144 502 человека, излечились за всё время пандемии 1 611 445, умерли 36 540 россиян.

Как отметила Попова, на территории большинства регионов страны уже приняты ограничительные меры.

Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях, — цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, губернаторы принимают решения о введении более жёстких ограничений из-за коронавирусной инфекции исходя из ситуации в системе здравоохранения в регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.