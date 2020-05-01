Попова: послабление ограничений начнётся с прогулок по 2–3 человека

Послабление ограничений в связи с распространением коронавируса начнётся с разрешения прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции, — сказала она в интервью ТАСС.
Основными критерием для снятия ограничений, по её словам, являются снижение темпов прироста заразившихся, наличие свободных коек и наращивание проводимых тестирований.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия в последние недели находилась практически на плато по числу заразившихся коронавирусной инфекцией, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
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