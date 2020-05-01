Попова: послабление ограничений начнётся с прогулок по 2–3 человека

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В Москве каждый день режим самоизоляции в связи с коронавирусом нарушают около 1,4 тысячи человек, заявил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Если мы говорим про нахождение на улице без разрешённых оснований, то количество нарушений самоизоляции остаётся примерно на уровне прошлой недели — порядка 1,4 тысячи протоколов было составлено за вчерашний день...