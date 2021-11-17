Попова назвала условие снятия коронавирусных ограничений

Коронавирусные ограничения перестанут действовать в России, только когда большинство граждан будут привиты, заявила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит ТАСС. Руководитель ведомства добавила, что ситуация осложняется тем, что выявляемый практически всегда штамм «дельта» является очень заразным, хотя и не вызывает более тяжёлого течения болезни.

Сначала нужно всех привить, тогда перестанут действовать ограничения, — пояснила руководитель ведомства.

Она подчеркнула, что меры, которые принимаются в России для борьбы с пандемией COVID-19, дают эффект, когда они соблюдаются.

Вы слышали: вторая, третья, четвёртая волна, наверняка заметили, что прошедшей весной Россия пропустила одну волну. Меры, которые мы принимаем, которые организуются и проводятся в субъектах, они, безусловно, дают эффект, когда они соблюдаются полностью. И после осенне-зимнего подъёма прошлого года появилась стабилизация. Почти полгода до июня этого года, мы очень старались, чтобы не было подъёма этой весной, чтобы все успели привиться, — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что сейчас в России выявляется штамм коронавируса «дельта». По её словам, данный вариант более заразен, но считается, что не вызывает более тяжёлого течения болезни.

Ранее Попова подписала постановление о продлении до 2024 года правил профилактики распространения коронавируса в России. Оно вступает в силу с 17 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что лицам, прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса или переболевшим COVID в течение последних шести месяцев, не нужно будет соблюдать двухнедельный карантин в случае контакта с заболевшим. Это ограничение останется в силе для непривитых и не болевших в течение указанного срока граждан.