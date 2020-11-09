Попова назвала регионы, где нужно усилить ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/14120136-227f-11eb-86f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в ряде регионов России нужно усилить режим ограничений из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

К ним относятся Архангельская, Ульяновская, Магаданская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Хакасия, Коми, Ингушетия и Забайкальский край.

По словам Поповой, в этих регионах административные санкции и режим ограничений на проведение зрелищных и развлекательных мероприятий, а также для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями не применяются.

Поэтому необходимо усилить режим ограничений и контроль за исполнением этих ограничений в тех субъектах, где показатели заболеваемости суточные, где показатели распространения инфекции значительно выше среднероссийских уровней, — цитирует Попову РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 75% заболевших коронавирусной инфекцией лечатся дома. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, всего в России занято 82% коек для коронавирусных больных.

В России за последние 24 часа выявили 21 798 случаев заражения коронавирусом. Их общее число достигло 1 796 132. Для России это рекордное число заболевших за одни сутки — впервые количество выявленных случаев превысило 21 тысячу.