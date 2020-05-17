Попова напомнила о необходимости носить маски в общественных местах

https://static.news.ru/photo/03964b14-9832-11ea-891e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны носить медицинские маски во всех общественных местах, транспорте и на рабочем месте.

Об этом она сказала в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1». По её словам, на данный период соблюдать масочный режим необходимо. Находиться без защитной маски можно только в том случае, если человек находится в каком-либо помещении один.

Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, — сказала Попова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что летом также будет необходимо соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции нового типа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в жару придётся руководствоваться теми же нормами, чтобы снизить риски заражения COVID-19.