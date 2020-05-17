Попова напомнила о необходимости носить маски в общественных местах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны носить медицинские маски во всех общественных местах, транспорте и на рабочем месте.
Об этом она
Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, — сказала Попова.
Ранее NEWS.ru писал о том, что летом также будет необходимо соблюдать правила профилактики коронавирусной инфекции нового типа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что в жару придётся руководствоваться теми же нормами, чтобы снизить риски заражения COVID-19.
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