Попова: коронавирус вынудил торопиться с вакцинацией от гриппа

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Пандемия коронавируса вынуждает торопиться с вакцинацией от гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, специалисты рассматривают несколько сценариев развития коронавируса. По одному из них, вторая волна заболевания будет в осенний период острых вирусных инфекций.

Абсолютно точно это заставляет нас торопиться с вакцинацией против гриппа, и производить большое количество вакцины и стараться привить как можно больше и как можно раньше наших сограждан от вируса гриппа уже, — заявила Попова в интервью на телеканале «Россия 24».

По её словам, заболевший коронавирусом может быть также заражён вирусом гриппа, поэтому власти уже сейчас думают, как защитить людей осенью.

Попова подчеркнула, что у привитых от гриппа снижается вероятность тяжёлого течения заболевания, они будут менее подвержены, в том числе коронавирусу.

NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор работает над экспресс-тестом для определения коронавируса.