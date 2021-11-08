Пономарёва оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Штраф в размере 10 тысяч рублей назначил правозащитнику Льву Пономарёву (признан в России иностранным агентом) Хорошёвский суд Москвы. Причиной стало отсутствие маркировки иноaгента в соцсетях политика, сообщает «Интерфакс».

Пономарёв признан виновным по ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иноагента), ему назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей, — сообщили агентству в пресс-службе суда.

В декабре 2020 года Минюст России включил Пономарёва в реестр иноaгентов.

Ранее сообщалось, что претензии у чиновников к Пономарёву возникли в основном к репостам чужих публикаций в соцсетях без комментариев со стороны правозащитника, а также к поздравлению главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову с получением Нобелевской премии мира. Всего в ведомстве насчитали 25 постов в Facebook, 13 в Twitter и два в Instagram, которые были опубликованы без обязательной пометки о том, что он признан иноагентом. Большинство этих постов — репосты чужих публикаций без комментариев.