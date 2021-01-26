Пономаренко заявил, что вышел из проекта «дворца Путина» пять лет назад

https://static.news.ru/photo/38bc110c-5fdd-11eb-be6d-fa163e074e61_660.jpg Александр Пономаренко Фото: Roman Zinovyev/CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Предприниматель Александр Пономаренко, в 2011 году купивший здание под Геленджиком, которое стало объектом расследования Алексея Навального, заявил, что уже пять лет не имеет отношения к этому проекту.

По данным пресс-службы аэропорта Шереметьево, совладельцем которого является бизнесмен, он вышел из проекта в марте 2016 года.

Александр Анатольевич Пономаренко вышел из указанного проекта в марте 2016 года. Пономаренко не располагает данными относительно статуса данного объекта, — сообщили там журналистам РБК.

19 января Навальный опубликовал очередное расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей.

Впервые о строительстве поместья стало известно в 2010 году из открытого письма бизнесмена из Санкт-Петербурга Сергея Колесникова. Говорилось, что номинально зданием владеет предприниматель Николай Шамалов. Через несколько месяцев после публикации письма владельцем поместья стал бизнесмен Александр Пономаренко.

Тогда он говорил, что купил объект у совладельца банка «Россия» Николая Шамалова и двоих его партнёров. Предприниматель объяснял покупку тем, что в сферу интересов его бизнеса входит недвижимость.

В расследовании Навального утверждается, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина.

Сам глава государства накануне заявил, что упомянутые в расследовании объекты не принадлежат ни ему, ни его близким родственникам, писал NEWS.ru.