Понасенков заявил, что напавший на него Олег Дибров «сам себя уничтожил»

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Понасенков

Блогер и историк Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) написал в своем Telegram-канале, что директор юрфирмы Олег Дибров, скончавшийся после конфликта с его другом и юристом Рамисом Зариповым, «сам себя уничтожил». По словам Понасенкова, погибший провоцировал драку, замахивался на него и его товарища с криками, что «сейчас убьет», при этом «имитировал» свое падение.

Пьяница, напавший и угрожавший мне и моему юристу убийством, сам себя уничтожил. <...> Можете еще раз посмотреть запись камер наблюдения: алкоголик преследует — мы пытаемся от него уйти, он замахивается, орет, что «сейчас убьет», мой юрист просто выставил вперед руки — но Дибров намеренно имитирует падение (я свидетель — видел его действие и мимику), падает на задницу и тут же (специально и отдельно!) на спину — но по пьяни не рассчитал: и сам себя «переиграл», — написал Понасенков.

Блогер добавил, что теперь каждый «обезопашен» от погибшего. Понесенков указал, что ранее Дибров дважды являлся фигурантом уголовного дела, а в мае 2022 года был оштрафован за хулиганские действия за нападения на людей. По словам историка, на него вышло уже множество тех, кто пострадал от действий мужчины, и они рассказали, что Дибров якобы на протяжении нескольких лет пил каждый день и в таком виде приходил к следователю, на суд, а также провоцировал прокурора на драку в здании суда.

Понасенков подчеркнул, что со стороны его юриста был лишь «рефлекторный жест самообороны», а падение Диброва было «мошенничеством».

10 июля газета «Известия» сообщила, что директор юридической фирмы Олег Дибров, пострадавший в конфликте с юристом Понасенкова Зариповым, скончался в больнице. По данным издания, Дибров больше месяца провел в коме.