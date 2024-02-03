Помощник депутата бундестага уволился после обвинений в шпионаже на РФ В ФРГ обвиненный СМИ в шпионаже на РФ помощник депутата от АдГ покинул пост

Фото: Marco Rauch/dpa/Global Look Press

Помощник депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко уволился, сообщил сам парламентарий Евгений Шмидт на своей странице в Facebook (деятельность в России запрещена). Это произошло после того, как в немецких СМИ его обвинили в «шпионаже» в пользу России.

Владимир Сергиенко вчера проинформировал меня, что прекращает на меня работать, — написал Шмидт.

По итогам совместного расследования немецкого Der Spiegel и российского The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) россиянина Владимира Сергиенко, занимающего пост помощника депутата Шмидта, обвинили в работе на ФСБ. По данным этих СМИ, Сергиенко получал финансирование от российских спецслужб и писал речи Шмидту.

Шмидт рассказал NEWS.ru, что расследование в отношении его помощника Сергиенко практически не содержит новых обвинений. По мнению парламентария, эта ситуация является частью кампании против его партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По его словам, сам Сергиенко связи с ФСБ России отрицает. Шмидт уточнил, что занимающиеся поисками не могут найти ничего серьезного и вынуждены распространять утки.