Помидоры в медовом маринаде: обалденная вкусняшка, от которой гости в шоке

Август — время заготовок, и каждая хозяйка ищет рецепты, которые удивят вкусом. Один из таких вариантов — маринованные помидоры «Сладкая экзотика». Сочетание сладкого и пряного делает их по-настоящему особенными.
Ингредиенты
- помидоры (плотные, небольшие) — 1 кг
- вода — 1 л
- соль — 1,5 ст. л.
- мёд — 2 ст. л.
- уксус 9% — 2 ст. л.
- чеснок — 2–3 зубчика
- палочка корицы — 1 шт. (или щепотка молотой)
- по желанию — гвоздика и перец горошком
Способ приготовления:
1. Подготовка. Стерилизуйте банки удобным способом. Томаты тщательно вымойте и сделайте несколько проколов у плодоножки.
2. Наполнение. На дно банок положите чеснок, корицу, гвоздику и перец. Плотно уложите помидоры.
3. Маринад. Вскипятите воду, добавьте соль и мёд, дождитесь полного растворения.
4. Заливка. Залейте томаты горячим маринадом, влейте уксус.
5. Финал. Закройте банки стерильными крышками, переверните и оставьте до полного остывания.
Эти помидоры получаются ароматными, сладко-пряными и отлично хранятся. Такой рецепт точно станет любимым на зимнем столе.
Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.