Помидоры в медовом маринаде: обалденная вкусняшка, от которой гости в шоке

Август — время заготовок, и каждая хозяйка ищет рецепты, которые удивят вкусом. Один из таких вариантов — маринованные помидоры «Сладкая экзотика». Сочетание сладкого и пряного делает их по-настоящему особенными.

Ингредиенты

помидоры (плотные, небольшие) — 1 кг

вода — 1 л

соль — 1,5 ст. л.

мёд — 2 ст. л.

уксус 9% — 2 ст. л.

чеснок — 2–3 зубчика

палочка корицы — 1 шт. (или щепотка молотой)

по желанию — гвоздика и перец горошком

Способ приготовления:

1. Подготовка. Стерилизуйте банки удобным способом. Томаты тщательно вымойте и сделайте несколько проколов у плодоножки.

2. Наполнение. На дно банок положите чеснок, корицу, гвоздику и перец. Плотно уложите помидоры.

3. Маринад. Вскипятите воду, добавьте соль и мёд, дождитесь полного растворения.

4. Заливка. Залейте томаты горячим маринадом, влейте уксус.

5. Финал. Закройте банки стерильными крышками, переверните и оставьте до полного остывания.

Эти помидоры получаются ароматными, сладко-пряными и отлично хранятся. Такой рецепт точно станет любимым на зимнем столе.

