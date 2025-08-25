Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 19:14

Помидоры в медовом маринаде: обалденная вкусняшка, от которой гости в шоке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Август — время заготовок, и каждая хозяйка ищет рецепты, которые удивят вкусом. Один из таких вариантов — маринованные помидоры «Сладкая экзотика». Сочетание сладкого и пряного делает их по-настоящему особенными.

Ингредиенты

  • помидоры (плотные, небольшие) — 1 кг
  • вода — 1 л
  • соль — 1,5 ст. л.
  • мёд — 2 ст. л.
  • уксус 9% — 2 ст. л.
  • чеснок — 2–3 зубчика
  • палочка корицы — 1 шт. (или щепотка молотой)
  • по желанию — гвоздика и перец горошком

Способ приготовления:

1. Подготовка. Стерилизуйте банки удобным способом. Томаты тщательно вымойте и сделайте несколько проколов у плодоножки.

2. Наполнение. На дно банок положите чеснок, корицу, гвоздику и перец. Плотно уложите помидоры.

3. Маринад. Вскипятите воду, добавьте соль и мёд, дождитесь полного растворения.

4. Заливка. Залейте томаты горячим маринадом, влейте уксус.

5. Финал. Закройте банки стерильными крышками, переверните и оставьте до полного остывания.

Эти помидоры получаются ароматными, сладко-пряными и отлично хранятся. Такой рецепт точно станет любимым на зимнем столе.

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число погибших при взрыве завода в Рязанской области
Тело альпинистки Наговициной смогут эвакуировать только в 2026 году
Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским
Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии
Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой
Трамп прислал Алиеву совместное фото с интересной подписью
Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах
Гражданину одной из стран СНГ вынесли приговор за участие в СВО
Зеленский выразил желание пригласить западные войска на Украину
Трамп раскрыл, о чем каждый день разговаривает с Путиным
Трамп объявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном
Уроженец Турции убил свою жену в Подмосковье
«Большая честь»: Трамп раскрыл свое прозвище в Европе
Трамп раскрыл детали о гарантиях безопасности для Украины
Трамп объяснил, что показывает исторический визит Путина на Аляску
Раскрыто, почему страдающий от диабета Киркоров поехал на «Новую волну»
На Западе России предрекли еще один военный конфликт
Техника, которую выбирают дизайнеры
На Украине продали сотни тонн радиоактивных сельхозкультур
«Я не хочу»: Трамп объяснил желание «избавиться» от Пентагона
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.