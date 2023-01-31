Пользователи ОК смогут посмотреть диафильмы в озвучке российских звезд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пользователи соцсети «Одноклассники» смогут ознакомиться с диафильмами в новом формате благодаря совместному проекту с Госфильмофондом России. Теперь популярные произведения можно будет послушать в озвучке российских звезд и блогеров в мультимедийном проекте «Мы в музей». Гендиректор Госфильмофонда Александр Павлов уточнил, что благодаря интернету диафильмы получат вторую жизнь.

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Диафильмы — это самые яркие воспоминания нашего детства, когда мы собирались в узком семейном кругу, погружаясь в необыкновенный мир, где история, рассказанная при помощи красочного изображения и текста, оставляла незабываемые эмоции. Мы рады, что этот формат семейного досуга получит вторую жизнь в интернете благодаря Госфильмофонду и социальной сети Одноклассники, — сказал Павлов.

На сайте проекта ОК «Мы в музей» помимо виртуальных выставок с аудиогидами по мировым музеям можно будет прослушать 11 диафильмов в озвучен российских знаменитостей. Так, можно будет посмотреть «Морозко» в исполнении катеров Анастасии Паниной и Александра Давыдова, а «Сказки про Бабу-ягу» — в исполнении Лои из поп-группы 5sta Family и певицы Ваша Маруся. Диафильм «Белый клык» озвучил Гоша Куценко, а «Басни дедушки Крылова» — певец Денис Клявер и автор группы «Путешествия глазами ребенка» Татьяна Гриценко. Юлия Савичева рассказала сказку «12 месяцев», а Бьянка — «Усатый-полосатый». Помимо того, диафильм «Зеркала и обезьяны» озвучен Анитой Цой, а «Малахитовая шкатулка» — блогером Александрой Воробьевой и музыкантом Петром Погодаевым.

Социальная сеть «Одноклассники» при участии проекта «Глазами инженера» ранее подготовила видеоэкскурсии по Москве, в которых рассказывается о трех архитектурных стилях. Пользователи смогли узнать о сталинском ампире, советском модернизме и авангарде.