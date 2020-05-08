Пользователи Facebook сообщили о блокировках из-за Знамени Победы

https://static.news.ru/photo/0b4eea24-91fb-11ea-b1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи социальной сети Facebook пожаловались на массовые блокировки из-за фотографии Знамени Победы над поверженным Рейхстагом. При этом заблокированными оказываются не только публикации, но и аккаунты их авторов.

Один из таких интернет-пользователей — журналист Леонид Свиридов. По его словам, он оказался на трое суток заблокированным за «нарушение норм сообщества» после смены фотографии на аватаре на Знамя Победы.

Какие нормы сообщества я нарушаю? Нарушаю в том, что мы — победители? И что СССР — победитель во Второй мировой войне? И Facebook сомневается, что советские солдаты водрузили Знамя Победы в Берлине? Вот реально, то, что делает Facebook — обыкновенный фашизм, — цитирует Свиридова EADaily.

Сколько точно пользователей было заблокировано, доподлинно неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что отрицание подвига советского солдата в Великой Отечественной войне в России предложили приравнять к экстремизму.