10 мая 2026 в 15:16

Полы помыла — а запах улетучился за час: хитрые добавки держат свежесть в доме днями

Знакомо: только вымыли полы, а через пару часов уже никакой свежести. Кажется, будто уборка была зря. На самом деле все решают простые добавки в воду — они усиливают эффект и «держат» аромат несколько дней.

Самый легкий вариант — эфирные масла. Пара капель в теплую воду, и комната наполняется стойким запахом. Лучше всего работают лимон, лаванда и эвкалипт: они не только освежают, но и слегка обеззараживают.

Хороший результат дает уксус с ванилью. Запах уксуса быстро уходит, а мягкая сладкая нота остается. Такой раствор не оставляет разводов и подходит для плитки и ламината.

Не стоит забывать и про хозяйственное мыло. Оно отлично справляется с грязью, а его «чистый» запах держится дольше, чем у многих гелей.

Для уюта можно добавить щепотку корицы — особенно хорошо для деревянных полов. А кондиционер для белья даст знакомый аромат свежести, но только на плитке: на дереве может оставить липкость.

Главное — не переборщить. Легкий аромат работает лучше и не раздражает. Так уборка действительно радует дольше.

Ранее сообщалось, что иногда даже дорогие порошки не справляются с пятнами и неприятными запахами, а результат стирки разочаровывает. Я давно использую простые домашние средства, которые стоят копейки, но работают не хуже магазинной химии.

Проверено редакцией
Марина Макарова
