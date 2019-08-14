https://static.news.ru/photo/b1af39fe-befd-11e9-b546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/ Russian Look/Global Look Press

Авиалесоохрана за минувшие сутки потушила 46 лесных пожаров в разных регионах России. На данный момент пожарные продолжают тушить 157 очагов возгораний, площадь которых составляет порядка 258 тыс. га.

Больше всего пожаров — в Красноярском крае, их там насчитали 69, в Иркутской области тушат 42 очага возгорания на площади 115,6 тыс. га, в Якутии и Амурской области — 12 и 8 очагов возгорания, говорится в сообщении ведомства .

Тушат леса в Бурятии, на Алтае, Чукотке, в Магаданской области, Хабаровском крае, Томской области и в Крыму. В заповедниках Иркутской области действуют четыре пожара на площади 3,6 тыс. га. Три очага возгорания зафиксированы на особо охраняемых территориях в Бурятии.

Участие в ликвидации пожаров принимают 2,8 тыс. человек, 256 единиц техники, 51 воздушное судно. В четырёх регионах России действует режим ЧС, в 41 — особый противопожарный режим.

Ранее News.ru сообщал, что площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась более чем на 10 тыс. га, общая площадь стихии в стране составляет более 250 тыс. га. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства природных ресурсов и экологии.