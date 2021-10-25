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Польша усилит охрану границы с Белоруссией после нападения нелегалов

19:50, 25 октября 2021
Польша усилит охрану границы с Белоруссией после нападения нелегалов Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Власти Польши направят ещё 2,5 тысячи военных на линию границы с Белоруссией после нападения мигрантов. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Мы увеличиваем число солдат, помогающих пограничной охране, на 2,5 тыс. Уже скоро надёжность границы будут обеспечивать около 10 тыс. солдат из 16-й, 18-й и 12-й дивизий, — написал он.

Глава Минобороны также отметил, что жителям приграничных районов помогают добровольцы из числа войск территориальной обороны.

25 октября Пограничная служба Польши сообщила, что несколько десятков мигрантов из стран Ближнего Востока дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и взяли штурмом государственную границу двух стран.

Мигранты бросали камни и палки в пограничников и солдат Войска польского. Двоих солдат пришлось госпитализировать. На опубликованных министром кадрах видно, как нелегалы забрасывают силовиков камнями и ветками, а также пытаются сломать колючие ограждения подручными предметами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Ранее нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией. В данный момент на границе Польши и Белоруссии установлено временное заграждение из колючей проволоки.

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