Польша усилит охрану границы с Белоруссией после нападения нелегалов

Власти Польши направят ещё 2,5 тысячи военных на линию границы с Белоруссией после нападения мигрантов. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Мы увеличиваем число солдат, помогающих пограничной охране, на 2,5 тыс. Уже скоро надёжность границы будут обеспечивать около 10 тыс. солдат из 16-й, 18-й и 12-й дивизий, — написал он.

Глава Минобороны также отметил, что жителям приграничных районов помогают добровольцы из числа войск территориальной обороны.

ZwiÄkszamy liczbÄ Å¼oÅnierzy pomagajÄ cych StraÅ¼y Granicznej o 2,5 tys. JuÅ¼ niebawem nad szczelnoÅciÄ granicy bÄdzie czuwaÄ okoÅo 10 tys. wojskowych z 12, 16 i 18 dywizji. WOT caÅy czas prowadzi operacjÄ #SilneWsparcie i pomaga mieszkaÅcom strefy przygranicznej. https://t.co/loppR2CAh8 — Mariusz BÅaszczak (@mblaszczak) October 25, 2021

25 октября Пограничная служба Польши сообщила, что несколько десятков мигрантов из стран Ближнего Востока дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и взяли штурмом государственную границу двух стран.

Мигранты бросали камни и палки в пограничников и солдат Войска польского. Двоих солдат пришлось госпитализировать. На опубликованных министром кадрах видно, как нелегалы забрасывают силовиков камнями и ветками, а также пытаются сломать колючие ограждения подручными предметами.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в мае после того, как Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Ранее нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией. В данный момент на границе Польши и Белоруссии установлено временное заграждение из колючей проволоки.