Польша решила построить капитальный забор на границе с Белоруссией

Закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией приняла нижняя палата парламента Польши (сейм). Это сделано на фоне наблюдаемого в стране миграционного кризиса, сообщает РИА Новости.

В данный момент на границе Польши и Белоруссии установлено временное заграждение из колючей проволоки. По словам польского министра иностранных дел Мариуша Каминского, вместо этого планируется возвести забор, оснащённый системой мониторинга и обнаружения движения. Предположительно, проект обойдётся казне страны в 1,615 млрд злотых (более $400 млн).

Теперь законопроект должен быть утверждён в сенате.

Как сообщает Пограничная стража Польши, с начала октября текущего года в стране было зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегально попасть на территорию Польши со стороны Белоруссии. С начала сентября было зафиксировано 18 тысяч попыток.

В создании миграционного кризиса Польша. Литва и Латвия обвиняют официальный Минск. В этой связи на приграничных с Белоруссией территориях был введён режим чрезвычайного положения, к охране границы привлекли армию и полицию.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск отныне отказывается сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада у Белоруссии якобы не осталось на это «ни времени, ни сил».

Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши задержало пенсионера, который подозревается в шпионаже в пользу Белоруссии.