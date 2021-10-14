Польша решила построить капитальный забор на границе с Белоруссией

Закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией приняла нижняя палата парламента Польши (сейм). Это сделано на фоне наблюдаемого в стране миграционного кризиса, сообщает РИА Новости.
В данный момент на границе Польши и Белоруссии
Теперь законопроект должен быть утверждён в сенате.
Как сообщает Пограничная стража Польши, с начала октября текущего года в стране было зафиксировано более 6 тысяч попыток нелегально попасть на территорию Польши со стороны Белоруссии. С начала сентября было зафиксировано 18 тысяч попыток.
В создании миграционного кризиса Польша. Литва и Латвия обвиняют официальный Минск. В этой связи на приграничных с Белоруссией территориях был введён режим чрезвычайного положения, к охране границы привлекли армию и полицию.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск отныне отказывается сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада у Белоруссии якобы не осталось на это «ни времени, ни сил».
Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши задержало пенсионера, который подозревается в шпионаже в пользу Белоруссии.