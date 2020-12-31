Положение о системах оповещения россиян вступило в силу

https://static.news.ru/photo/4aabf098-4c29-11eb-b851-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Положения о системах оповещения населения и об организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения вступили в силу на территории России с 1 января.

Положение о системах оповещения определяет их назначение, задачи, требования, а также порядок поддержания в состоянии готовности и использования. В МЧС указали, что при оповещении граждан будут задействованы телевидение, радио, сотовая связь, уличные динамики, проводное радиовещание и другие ресурсы, передаёт РИА Новости.

Доведение до населения экстренной информации начинается, как и прежде, с подачи сигнала «Внимание всем!» путём включения сирен и мощных акустических систем. После этого аудиосообщения передаются по сетям связи, — отметили в ведомстве.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о закреплении в законодательстве понятий «оправданный риск» и «крайняя необходимость». В случае принятия документ даст правовую основу для того, чтобы не привлекать к ответственности спасателей и руководителей спасподразделений в случае гибели граждан, в том числе самих сотрудников МЧС, писал NEWS.ru.