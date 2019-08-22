https://static.news.ru/photo/a82f07b0-c4cf-11e9-a94c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Каждый второй гражданин России поддерживает предложение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о введении в стране четырёхдневной рабочей недели. Такие данные приводит портал по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

49% опрошенных согласны с инициативой премьера. 31% респондентов выступили против сокращения рабочей недели. При этом каждый пятый россиянин из почти двух тысяч опрошенных дать ответ затруднились.

Также исследователи выяснили, как наши сограждане собираются потратить третий выходной, если инициативу поддержат в Минтруде.

33% собираются проводить его с семьёй и детьми. Искать дополнительную работу будет каждый пятый. А вот отдыхать собираются всего 16%. Ещё 15% россиян в свободный день займутся самообразованием и повышением профессиональной квалификации.

Активному отдыху и домашним делам уделят внимание по 7% респондентов.

Хобби и личными делами предпочтут заняться по 4% россиян. По врачам отправятся 2% опрошенных. Ещё 2% выделят время для посещения культурных мероприятий, путешествиям и чтению книг. Среди прочих занятий в освободившийся день россияне называли сон, дачные дела и общение с друзьями (8%).

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство отчёт о перспективах введения в России четырёхдневной рабочей недели. Ранее в поддержку уменьшения количества рабочих дней и сохранении зарплат на прежнем уровне высказывались представители профсоюзов. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, Россия входит в тройку стран, где работают больше всего, писал News.ru.