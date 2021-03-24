«Полная уравниловка»: синоптик рассказал о температуре в Европейской России

https://static.news.ru/photo/fe898b66-8cf7-11eb-8a1b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на всей европейской части России в ближайшие пять дней дневная температура будет примерно одинаковой.

Дневные температуры — плюс 6–8 градусов... Такой однородный режим. Север не отличается от юга. Полная уравниловка, — отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что на юге — циклоническая активность, которая проявится в Краснодарском крае в виде дождей со снегом. Температурные аномалии ожидаются на севере страны.

В Карелии, Мурманской области, в целом Северо-Западный федеральный округ. Он очень тёплый. Температура на 6 градусов выше нормы. Это значит, что максимальные значения дневные — 4–8 градусов тепла, — пояснил Вильфанд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что метеорологическая весна приходит в Московский регион, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, потепление началось 24 марта, а на следующий день и наступит так называемая метеорологическая весна, подчеркнул синоптик.