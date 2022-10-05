Полковник в отставке дал совет, как выжить на фронте Военный эксперт Литовкин посоветовал выполнять команды руководства, чтобы выжить на фронте

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чтобы выжить на фронте, важно быть дисциплинированным и четко выполнять команды руководства, а также проявлять лишь разумную инициативу, рассказал в беседе с «ФедералПресс» полковник в отставке, военный эксперт и журналист Виктор Литовкин. По его словам, в зоне боевых действий важно «не лезть куда не зовут» и выполнять действия только в пределах задач, которые перед бойцом ставит командир.

Главное правило — это быть дисциплинированным и выполнять команды. Не лезть туда, куда не зовут, проявлять разумную инициативу, то есть в пределах задач, которые поставлены, — посоветовал специалист.

Литовкин подчеркнул, что вероятность еще одной волны мобилизации не исключена, однако будет ли она проводиться, пока неизвестно, и никто точный ответ на этот вопрос дать не сможет.

Мобилизованным ранее напомнили, что из-за требований безопасности в воинских частях им нельзя брать с собой видеокамеры и мобильные телефоны нового поколения — смартфоны. Уточнялось, что кнопочные мобильные телефоны иметь при себе можно, однако ими тоже нельзя будет пользоваться свободно — они будут храниться в определенном месте и выдаваться для звонков в установленное время. Также в воинские части запрещено провозить алкоголь, но разрешено брать с собой предназначенные для длительного хранения продукты питания.

Мобилизованным также разрешается брать с собой самостоятельно купленные термобелье, химическую грелку, фонарик, подшлемник в виде спортивной шапки, тактические перчатки, походное сиденье, многофункциональный компактный инструмент и батарейки различного типа. Также солдатам разрешается иметь при себе предметы личной гигиены — зубную щетку, бритву, мыло и иные принадлежности, которые могут понадобиться.