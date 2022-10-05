Мобилизованным напомнили, что нельзя брать с собой в военную часть Мобилизованным запретили брать в военную часть видеокамеры, смартфоны и алкоголь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобилизованным напомнили, что из-за требований безопасности в воинских частях им нельзя брать с собой видеокамеры и мобильные телефоны нового поколения — смартфоны, передают «Вести Подмосковья». Уточняется, что кнопочные мобильные телефоны иметь при себе можно, однако ими тоже нельзя будет пользоваться свободно — они будут храниться в определенном месте и выдаваться для звонков в установленное время. Также в воинские части запрещено провозить алкоголь, но разрешено брать с собой предназначенные для длительного хранения продукты питания.

Мобилизованным также разрешается брать с собой самостоятельно купленные термобелье, химическую грелку, фонарик, подшлемник в виде спортивной шапки, тактические перчатки, походное сиденье, многофункциональный компактный инструмент и батарейки различного типа. Также солдатам разрешается иметь при себе предметы личной гигиены — зубную щетку, бритву, мыло и иные принадлежности, которые могут понадобиться.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее заявил, что солдат необходимо обеспечить простыми «солдатскими ништяками» — спальными мешками, резиновыми сапогами, сиденьями и прочими вещами, которые не входят в штатные нормы, но требуются для солдатского быта. Также он проконтролировал работу центров формирования и сглаживания подразделений Вооруженных сил России, которые состоят из мобилизованных жителей Сибири, и обсудил с региональными министрами работу ведомства.

До этого правительство России разрешило регионам закупать в рамках частичной мобилизации для военных снаряжение и оборудование по заявкам Минобороны. Об этом говорится в постановлении, утвержденном премьер-министром Михаилом Мишустиным.