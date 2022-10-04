Сибирский губернатор призвал обеспечить призванных «солдатскими ништяками» Губернатор Новосибирской области Травников призвал обеспечить мобилизованных «солдатскими ништяками»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал работу центров формирования и сглаживания подразделений Вооруженных сил России, которые состоят из мобилизованных жителей Сибири, а также обсудил с региональными министрами работу ведомства, передает «Сиб.фм». По его словам, солдат необходимо обеспечить простыми «солдатскими ништяками» — спальными мешками, резиновыми сапогами, сиденьями и прочими вещами, которые не входят в штатные нормы, но требуются для солдатского быта.

Требуются для солдатского быта и такие дополнительные вещи, как спальный мешок, пенка-коврик или сиденье, резиновые сапоги. Они не входят в штатные нормы, но востребованы, — такая помощь требуется. Простые солдатские «ништяки», как говорят бойцы, они нужны, конечно же, помощь приветствуется, ведем сбор средств на приобретение таких вещей. <...> Будем стараться обеспечить наших бойцов всем, что они запросят, — сказал губернатор.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал ненормальной ситуацию с необходимостью мобилизованным самостоятельно закупать экипировку, призвав обеспечить их всем необходимым, сообщается в Telegram-канале организации. Он напомнил, что ответственными за мобилизацию являются не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов.

Фадеев уточнил, что в соцсетях немало сообщений о необходимости мобилизованным самим покупать себе экипировку и медикаменты на фронт, а также о пустеющих полках военторгов и тратах до 100 тысяч рублей. Кроме того, в СМИ появляются инструкции о том, какие вещи принести с собой в военкомат.