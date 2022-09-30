Глава СПЧ призвал губернаторов срочно обеспечить мобилизованных экипировкой

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Временный пункт мобилизации

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал ненормальной ситуацию с необходимостью мобилизованным самостоятельно закупать экипировку, призвав обеспечить их всем необходимым, сообщается в Telegram-канале организации. Он напомнил, что ответственными за мобилизацию являются не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов.

Фадеев уточнил, что в соцсетях немало сообщений о необходимости мобилизованным самим покупать себе экипировку и медикаменты на фронт, а также о пустеющих полках военторгов и тратах до 100 тысяч рублей. Кроме того, в СМИ появляются инструкции о том, какие вещи принести с собой в военкомат.

Очевидно, что эта ситуация ненормальная <...>. Призываю глав всех субъектов РФ обеспечить бойцов всем необходимым. Надо немедленно снять напряжение в обществе по этой теме, — заявил Фадеев.

На горячей линии Минобороны по вопросам частичной мобилизации ранее заявили, что отправка мобилизованных без необходимых вещей является нарушением. В ведомстве уточнили, что в военкомате выдается список обязательных к получению вещей и на пункте распределения человек должен получить полный комплект всего необходимого для несения службы.

До этого в магазинах, продающих военную экипировку, увеличилось число посетителей. По данным издания, в некоторых торговых точках фиксируется недостаток товаров. Так, в московском магазине «Гард» корреспондентам рассказали, что за последнюю неделю поток клиентов увеличился на 35–40%. В торговой точке отметили, что повышенный спрос на товары в начале осени у них наблюдался и ранее, так как на это время приходится период закупок для курсантов военных учебных заведений.