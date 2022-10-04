Политолог заявил об отречении Путина от либеральных взглядов Политолог Казаков: во время речи 30 сентября Путин отрекся от старых либеральных взглядов

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Владимир Путин

Во время подписания 30 сентября договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей произошла окончательная смена политического курса России, а произнесенная президентом Владимиром Путиным в тот день речь стала эпохальной и исторической в первую очередь для него самого, заявил «Царьграду» политолог, советник первого главы ДНР Александр Казаков. Он напомнил, что раньше Путин был западником и либералом, но во время этой речи окончательно отрекся от старых взглядов и Запада в принципе.

Я бы на месте американских журналистов на первой полосе New York Times выпустил статью с заголовком «Встречайте нового Путина» <...>. Путин был западником, либералом — в лучшем смысле этого слова, конечно <...>. Но в час, когда прозвучала речь, стало ясно, что Путин окончательно сменил политический курс. Он сказал страшные слова о сатанизме, упомянул Геббельса и окончательно отрёкся от Запада, — пояснил эксперт.

Казаков также добавил, что речь Путина, в которой он отрекается от западной политики неолиберализма, является приглашением для всего незападного мира к новому взгляду на политику. При этом политолог полагает, что ценности классического либерализма и либерального консерватизма президент все же сохранил.

Режиссер Никита Михалков ранее заявил, что во время подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин хотел сказать, что Россия «не прогнется» и не окажется «овцами, которых очень просто загнать в стойло». Он убежден, что президент сделал Западу «последнее предложение» — принять результаты референдумов, так как в противном случае, по словам Михалкова, Россия будет считать нападение на эти территории нападением на себя.