Политолог раскрыл возможную схему воровства военной помощи Украине Военэксперт Перенджиев: при строительстве танков Украина может присвоить западные деньги

Фото: МО Украины

Расширение программы по строительству танков на Украине может привести за собой коррупционные схемы для освоения западных средств, заявил в комментарии NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Эксперт подозревает, что в коррупционных механизмах могут быть задействованы и западные коррупционеры.

Вероятно, что тут речь еще и о другом. Под это заявление на Западе могут списать деньги — якобы на производство техники на Украине, чтобы сохранить теневые схемы обеспечения «контрнаступа» Украины, ее агрессии. Могут закладываться новые схемы воровства денежных средств именно на Западе. Предположу, что министр является частью этих схем, — говорит военный политолог.

Также Перенджиев счел странным, что Киев говорит о своих планах публично, понимая, что российские войска могут атаковать любые предприятия. Он полагает, что инвесторам могут показать вместо реально построенной техники старые машины.

Как вариант, полученные от Запада танки выдадут за произведенные на Украине, чтобы дальше присылать деньги — покажут старую технику, которая уже не ездит. Выдадут ее за произведенную на Украине, — сказал эксперт.

Ранее министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин заявил, что приоритетом для промышленности будет наращивание производства танков и бронетехники. По его словам, на это потребуется от трех до шести месяцев. Камышин подчеркнул, что намерен снова сделать Украину крупным экспортером оружия.