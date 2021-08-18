Политолог предложил запретить сбор подписей избирателей по квартирам

С идеей запретить посещение представителями избирательных штабов квартир россиян с целью сбора подписей за кандидатов перед выборами выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT.

Свою инициативу он изложил в письме на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Политолог отметил, что такие визиты создают неудобства для граждан, особенно, если в одном избирательном округе много кандидатов или претендентов.

Кроме того, он указал на то, что под агитаторов могут маскироваться злоумышленники, стремящиеся получить доступ к жилищу гражданина или его личным данным.

В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения ограничения для представителей избирательных штабов посещать места жительства избирателей, — написал политолог.

Ранее член фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов призвал навести порядок с «политическим мошенничеством», которое, по его словам, проявляется в поведении депутатов. Если парламентарии не выполняют своих предвыборных обещаний, они должны нести уголовную ответственность, читает политик.