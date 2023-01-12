Политолог перечислил условия начала третьей мировой войны Политолог Перенджиев: третья мировая война возможна при столкновении Китая и Тайваня

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Столкновение Китая и Тайваня может стать решающим условием для начала третьей мировой войны, считает военный политолог Александр Перенджиев. В беседе с Lenta.ru эксперт отметил, что это столкновение переросло бы в конфликт с США. Политолог обратил внимание, что Пекин не настроен на противостояние с Тайванем, несмотря на провокации.

Все пытаются не доходить до той черты, откуда нет возврата. Ведь начало китайско-американского конфликта можно было бы считать условием для приобретения черт именно мировой войны. В таком случае каждой стране придется определить для себя, на чьей она стороне: России и Китая или Запада. Искать компромиссы, так, как многие делают сейчас, уже не получится, — считает Перенджиев.

Политолог рассказал, что мировая война характеризуется противостоянием блоков, в которые включены более 50% государств. По мнению Перенджиева, сейчас ни одна страна не заинтересована в развитии конфликта такого масштаба, в том числе страны НАТО и США. В рамках украинского конфликта, по словам эксперта, такой тенденции не наблюдается.

Возможно, они (страны Запада. — NEWS.ru) хотели бы растянуть его еще и на Россию, но в любом случае расширять географию до условной Африки или европейских стран никто не стремится, — рассказал военный политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что третьей мировой войны не будет. Он записал обращение к участникам церемонии «Золотой глобус», в котором напомнил о последствиях Первой и Второй мировых войн, заявив, что «это не трилогия».