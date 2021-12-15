Политолог оценила эффект призыва ЕСПЧ бороться с домашним насилием в России

Законопроект о домашнем насилии не будет внесён в Госдуму до конца года, но требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) увеличивают шансы на его появление, считает политолог Екатерина Шульман. Она рассказала изданию Lenta.ru, что Россия всё-таки проводит присуждённые ЕСПЧ законодательные изменения, хоть и не так оперативно, как выплачивает компенсации.

То, что случилось, не гарантирует нам принятие закона о домашнем насилии, но увеличивает шансы на то, что в следующем году или чуть позже проект появится в Думе. Это очень долгий законотворческий путь, долгая борьба с обеих сторон. <...> Это сущностный вопрос, он потенциально и реально касается каждого, поэтому у тех, кто за, и у тех, кто против, у тех, кто хочет одну версию и кто — другую, есть очень валидные аргументы. Их надо обсуждать, и гораздо здоровее для общества, если их будут обсуждать публично. Самая естественная для этого площадка — парламентская, — объяснила Шульман.

Ранее ЕСПЧ постановил, что Россия должна выплатить Маргарите Грачёвой, которой муж отрубил кисти рук в 2017 году, более €370 тысяч. Отмечалось, что в российской правовой системе отсутствует определение понятия семейного насилия и не практикуются защитные предписания, а власти не рассматривали насилие в семье как причину для вмешательства.

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщала, что законопроект о профилактике бытового насилия не устроил все договаривающиеся стороны. Его не станут вносить в Госдуму в осеннюю сессию, которая закончится 22 декабря.